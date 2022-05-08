США расширили санкционный список против России

Соединённые Штаты расширили санкционный список против России. В него, в частности, включены топ-менеджеры Газпромбанка и Сбербанка, три центральных телеканала, производитель снайперских винтовок Orsis. Кроме того, американским гражданам и компаниям запретили с 7 июня оказывать российским гражданам консалтинговые и бухгалтерские услуги.

Санкции введены против Первого канала, канала "Россия" и НТВ. Запрет вводится на экспорт товаров промышленного назначения, в том числе, бульдозеров, промышленных двигателей, оборудования для вентиляции. В России прекратится экспорт радиоактивных материалов. Ограничения будут введены против Московского индустриального банка, находящегося в процессе поглощения государственным Промсвязьбанком, говорится на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, как сообщил Белый дом, страны G7, куда входит США и ещё 6 крупнейших западных экономик мира, договорились о прекращении импорта нефти из России. О конкретных соглашениях в этой сфере не сообщается — ранее входящая в "Семёрку" Япония давала понять, что не готова к немедленному прекращению закупок российской нефти.