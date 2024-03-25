Министерство финансов США в понедельник расширило санкционный список 11 компаниями и двумя лицами, связанными с торговлей криптовалютами. Ранее журналистские расследования указывали, что с помощью криптовалют Россия обходит наложенные на неё международные санкции.

В список Минфина попали российский сервис B-crypto, использующийся для оплаты через криптовалюты услуг зарубежных поставщиков российскими рублями, блокчейн-платформы "Мастерчейн", Atomyze и Web3 Tech (бывший Waves), криптовалютные обменники Netexchange, Bitfingroup и Bitpapa, биржа Awex, финтех-компания "Лайтхаус".

На основе решений Web3 Tech работают российская национальная система дистанционного электронного голосования, блокчейн-платформа Федеральной налоговой службы и финтех-сервисы подсанкционного Альфа-Банка.

Среди частных лиц в списке оказались создатель Web3 Tech Игорь Кайгородов и создатель Netexchange и Bitfingroup Тимур Буканов.

Из компаний, не связанных с криптовалютами, в санкционный список внесены группа компаний "Эшелон" и принадлежащая им "Лаборатория кибербезопасности". Они работают на рынке информационной безопасности, разрабатывая программное обеспечение для защиты от хакерских атак и их проведения и внедряя это ПО на рынке. "Эшелон", кроме того, обучает хакеров в специальных учебных центрах.