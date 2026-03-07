США рассматривают возможность снятия санкций с российской нефти

Вашингтон может ослабить санкции в отношении российской нефти, заявил в эфире Fox Business министр финансов США Скотт Бессент.

Такое объявление чиновник сделал на фоне перебоев с транспортировкой нефти через Ормузский пролив из-за боевых действий Израиля и США против Ирана и морской блокады со стороны Ирана. По этому пути проходит 20% всей мировой нефти. По словам Бессента, США уже решают эту проблему.

В пятницу, 8 марта американский Минфин предоставил нефтеперерабатывающим заводам Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, уже находящейся в море, и на которую не нашлось покупателя. Бессент заверил, что это не окажет критического влияния на способность России финансировать войну против Украины. По мнению министра, такая мера позволит ослабить давление Ирана на мировой топливный рынок.

В Кремле заявляли, что видят существенное повышение спроса на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Вечером 6 марта во время круглого стола в Белом доме корреспондент Fox News Питер Дуси попросил президента США прокомментировать информацию о том, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. Дональд Трамп отмахнулся от ответа и назвал этот вопрос глупым.

Больше новостей Радио Свобода: