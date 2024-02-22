США разыскивают Владислава Осипова за участие в международной ОПГ

Госдепартамент США объявил вознаграждение в 1 млн долларов за сведения о месте, где скрывается бизнесмен Владислав Осипов – гражданин России и Швейцарии, подозреваемый в причастности к транснациональной организованной преступной группировке.

В четверг в суде округе Колумбия против Осипова были выдвинуты уголовные обвинения по 17 пунктам в банковском мошенничестве.

Осипов занимал высокие должности в нескольких компаниях, принадлежащих российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. В марте 2022 года он был повторно внесен в список Отдела по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Два года назад OFAC заблокировал яхту Tango стоимостью около 90 миллионов долларов, принадлежащую Вексельбергу. Как сообщает Русская служба "Голоса Америки", правоохранительные органы выяснили, что Осипов знал кто именно владеет яхтой. В ходе расследования было установлено, что в 2018 году Осипов и другие лица, в нарушение законов США, вступили в сговор с целью эксплуатации Tango в интересах Вексельберга.

Объявленная Госдепартаментом награда предлагается в рамках Программы вознаграждений Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP). Эта программа поддерживает усилия правоохранительных органов по борьбе с транснациональной преступностью во всем мире и привлечению преступников к ответственности.