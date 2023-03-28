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США решили прекратить обмен с Россией данными о ядерных силах

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на космодроме Плесецк, 9 декабря 2020

Во вторник Белый дом объявил о решении США прекратить обмен с Россией данными о ядерных силах. Как сообщает Русская служба "Голоса Америки", такой обмен происходил на протяжении ряда лет, как предусмотрено договором СНВ-3. Представитель Совета национальной безопасности США, решение о прекращении обмена информацией принято в ответ на заявление Москвы о приостановке участия России в договоре.

21 февраля 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3, который ограничивает развернутые стратегические ядерные арсеналы обеих сторон. Путин заявлял, что Россия не выходит из договора полностью.

Подписанный в феврале 2011 года, продленный в начале 2021 года и истекающий в 2026 году, договор СНВ-3 ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть обе страны. Стороны также установили механизмы проверки за соблюдением договора. В рамках этого договора США и Россия обменивались данными о состоянии своих ядерных стратегических сил, отмечает "Голос Америки".

По данным последнего обмена данными от 1 сентября 2020 года, Россия заявила о 1447 развернутых стратегических боеголовках. И США, и РФ к 5 февраля 2018 года выполнили ограничения по стратегическим ядерным вооружениям, установленные договором СНВ-3. С тех пор их ядерные запасы остаются на установленном уровне или ниже.

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