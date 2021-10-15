США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН простым большинством голосов 14 октября проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека.
Как отмечает "Немецкая волна", просьба США о принятии в новый состав Совета была направлена его членам 24 февраля этого года: "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил тогда госсекретарь Энтони Блинкен.
Новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывала предыдущая администрация президента Дональда Трампа.
- Члены Генеральной Ассамблеи избирают членов, которые занимают 47 мест. Срок полномочий каждого члена составляет три года, и ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд.
- Места в Совете распределяются между региональными группами ООН: 13 мест для государств Африки, 13 для государств Азии, 6 мест для стран Восточной Европы, 8 мест странам Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).
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