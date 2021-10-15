США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН простым большинством голосов 14 октября проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека.

Как отмечает "Немецкая волна", просьба США о принятии в новый состав Совета была направлена его членам 24 февраля этого года: "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил тогда госсекретарь Энтони Блинкен.

Новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывала предыдущая администрация президента Дональда Трампа.