США решили жёстче контролировать ценовой потолок на российскую нефть

В США Управление по контролю за иностранными активами в минувшую пятницу разослало компаниям по управлению судами в 30 странах беспрецедентные уведомления. Агентство Reuters сообщило в понедельник, что Министерство финансов США запросило информацию о 100 судах, подозреваемых в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.



Речь идёт о самом крупном шаге такого рода со стороны США с тех пор, как Вашингтон и его союзники ввели ценовой "потолок" для ограничения нефтяных доходов Москвы.

В Минфине США эту информацию не комментируют. Тем не менее, представитель Казначейства заявил о приверженности соблюдению ценовых ограничений для уменьшения ресурсов России, которые Кремль использует для войны против Украины.



В декабре 2022 года наиболее развитые страны - "Большая семёрка", Европейский Союз и Австралия - установили ограничение в 60 долларов за баррель российской нефти, экспортируемой по морю. Ограничения включают запрет западным компаниям, в частности, транспортировать и страховать нефть, продаваемую по цене выше установленного лимита.

В минувшем месяце США наложили санкции на владельцев двух танкеров, которые перевозили российскую нефть по цене выше потолка. По оценке агентства Reuters, это стало первым значительным усилением мер, объявленных США, ЕС и Австралии в декабре 2022 года в качестве наказания России за крупномасштабное военное вторжение в Украину.