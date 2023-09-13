США настроены помешать военному сотрудничеству России и КНДР

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в среду заявил, что военное сотрудничество между Россией и КНДР может означать потенциальное нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

Администрация Байдена без колебаний введет дополнительные санкции против России и Северной Кореи, если они заключат новые сделки по продаже оружия, заявил Миллер. Об этом сообщил "Голос Америки".

Как сообщает Reuters, выступил с этим предупреждением на брифинге, отвечая на вопросы, касавшиеся встречи Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.



"Мы уже приняли ряд мер по введению санкций в отношении организаций, которые выступали посредниками при продаже оружия между Северной Кореей и Россией, и мы без колебаний введем дополнительные санкции, если это будет необходимо", – сказал представитель внешнеполитического ведомства США.



По его словам, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия и Северная Корея обсуждают расширение сотрудничества, которое может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН.

О том, что в ходе встречи Ким Чен Ына с Путиным может обсуждаться поставка северокорейского оружия и боеприпасов России, ранее сообщала The New York Times. Пхеньян, в свою очередь, интересуется российскими ракетно-космическими технологиями.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в среду на российском космодроме Восточный. Встреча проходила в зале инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2".

Во время короткой открытой части переговоров Ким Чен Ын сказал, что КНДР хочет развивать отношения, поскольку всегда поддерживала "все решения президента Путина и правительства России".

В закрытой части переговоров, которые продолжались полтора часа участвовал в том числе глава Минобороны России Сергей Шойгу. После этого Путин и Ким Чен Ын побеседовали тет-а-тет, передает пресс-служба Кремля.

Перед началом переговоров, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться на переговорах военно-техническое сотрудничество с КНДР, Путин сказал: "Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть".

КНДР находится под жёсткими международными санкциями, в том числе за развитие ракетных технологий. Значительная их часть была принята Советом безопасности ООН, за их принятие голосовала и Россия.

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с Кимом сказал, что Китай и Россия откажутся от санкций против КНДР. При этом Путин позднее уточнил, что Москва исполняет текущие ограничения на военно-техническое сотрудничество, введённые ООН.

О каких-либо решениях по итогам встречи Путина и Кима официально не объявлялось, совместных документов также не подписывалось.