США снимают санкции с иранской нефти, Иран "допустит инспекторов"

США выдали временное разрешение на добычу, поставку и продажу находящейся под санкциями иранской нефти, – в рамках переговоров о завершении войны с Ираном. В свою очередь Тегеран, как утверждается, согласился вновь допустить на свою территорию инспекторов МАГАТЭ. Стремление помешать Ирану разработать ядерное оружие было одной из ключевых причин начатой против него операции США и Израиля.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил:

"В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии Иран обязался обеспечить свободный транзит через Ормузский пролив и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд на свою территорию. В рамках соглашения Министерство финансов выдало временную 60-дневную общую лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти".

Как напоминает Reuters, в соответствии с подписанным на прошлой неделе меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных, а также всех сопутствующих услуг, включая банковские операции, страхование и транспортировку.

Разрешенные в понедельник общие лицензии операции включают импорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов в Соединенные Штаты.

В лицензии говорится, что иранская нефть может импортироваться в Соединенные Штаты в рамках этих разрешений, если это необходимо для завершения ее продажи или поставки.

Она не разрешает операции с участием Северной Кореи или Кубы, стран, находящихся под жесткими санкциями США, пишет агентство.

Ранее о том, что Иран согласился допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии, объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс – после первого раунда американо-иранских переговоров по ядерной программе в Швейцарии.

Вэнс заявил, что обсуждение между Ираном, США и МАГАТЭ по этому вопросу начнется "на этой неделе". Иран пока это не подтвердил.

Как сообщает Axios, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США и Иран договорились о разблокировании части замороженных иранских средств, хотя Вэнс отметил, что этого еще не произошло.