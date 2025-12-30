Минфин США исключил бывшего топ-менеджера "Сбербанка" Александру Бурико из санкционного списка, говорится в сообщении ведомства.

С 2020 по 2022 год Бурико занимала должности старшего вице-президента "Сбербанка" и заместителя председателя правления. Под американские санкции она попала в мае 2022 года. Вместе с Бурико в список включили еще восемь высокопоставленных руководителей "Сбербанка".

Отмечалось, что это было сделано в рамках мер, направленных против "лиц и организаций, имеющих решающее значение для способности России вести войну против Украины". В середине мая 2022 года стало известно, что Бурико покидает "Сбербанк".

"Сбербанк" попал под санкции США в апреле 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вскоре после этого несколько высокопоставленных руководителей и членов совета директоров покинули организацию.