После двух ночей взаимных ударов между США и Ираном ситуация на Ближнем Востоке в пятницу была спокойной. Несмотря на сохраняющуюся боевую готовность американских сил, администрация президента Дональда Трампа пока делает ставку на дипломатическое урегулирование, передает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Пентагон подготовил варианты новых ударов по Ирану в случае необходимости, но в настоящее время Вашингтон отводит дипломатии играть ведущую роль.

Один из источников CNN отметил, стратегия США заключается в чередовании ограниченных военных действий и дипломатических пауз. Американские силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

В администрации Трампа подтверждают, что технические консультации с Ираном по вопросам ядерной программы продолжаются. При этом Вашингтон считает нападения Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе терроризмом и предупреждает, что готов вновь применить силу в случае повторения атак.

Эскалация началась после атак на танкеры в Ормузском проливе

Новый виток эскалации начался после иранских атак на три танкера в Ормузском проливе. В ответ в ночь на среду и в ночи на четверг США нанесли около 170 ударов по территории Ирана. Минздрав Ирана сообщил о 17 погибших и 93 раненых.

Иран ответил ударами по американским объектам и базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. В четверг днём иранские СМИ также сообщили о новых ударах США по территории страны, но Вашингтон эту информацию опроверг.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что с начала мая обеспечило безопасный проход более 800 коммерческих судов и транспортировку около 380 млн баррелей нефти через этот международный торговый коридор.

По данным Axios, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия в последние дни вели интенсивные контакты с Вашингтоном и Тегераном.

Трам и Нетаньяху поговорили по телефону

В четверг вечером президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии главы израильского правительства, стороны договорились продолжить тесную координацию действий "на разных фронтах".

Одновременно CNN сообщил, что Израиль передал США разведывательную информацию, свидетельствующую о подготовке Ираном покушения на Трампа.

В Иране прошли похороны аятоллы Али Хаменеи

В пятницу в Мешхеде завершилась недельная церемония похорон Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, погибших в результате израильского удара по Тегерану 28 февраля.

Траурная процессия сопровождалась антиамериканскими лозунгами. Часть участников несла плакаты с угрозами в адрес Дональда Трампа.

Сын Али Хаменеи и его преемник на посту Верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи так и не появился на публике во время похоронных церемоний.