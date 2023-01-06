США: целью Пригожина под Бахмутом могут быть месторождения

Основатель "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин может быть заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области Украины - и именно этим объясняется активное участие наёмников "ЧВК Вагнера" в штурме города Бахмут. Такого мнения придерживаются в администрации Соединённых Штатов - сообщает агентство Reuters со ссылкой на не названного по имени представителя Белого дома.

Как сказал агентству американский чиновник, у Вашингтона есть основания полагать, что "одержимость" Пригожина Бахмутом обусловлена материальными мотивами.

Крупнейшее соляное месторождение Европы - Артёмовское - находится в районе Бахмута, производственные мощности предприятия по переработке соли "Артёмсоль" - в расположенном неподалёку городе Соледар, который также штурмуют российские войска при участии "ЧВК Вагнера".

Представитель Белого дома также привёл оценку потерь среди наёмников "ЧВК Вагнера". По его словам, из 50 тысяч бойцов этой организации, были убиты более четырёх тысяч, ещё около 10 тысяч были ранены. Более тысячи бойцов "Вагнера" погибли за последний месяц только под Бахмутом.

Пригожин сообщение пока не комментировал. Сам он настаивает на том, что штурм Бахмута играет важную роль в военном отношении. "Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры. Где одна армия должна уничтожить другую", — приводит в частности заявление Пригожина его спецслужба.

Несмотря на то, что наступление на Бахмут ведётся уже несколько месяцев, российские силы пока не смогли завладеть городом, разрушенным, по данным украинских властей, уже на 60%. В последнее время активизировалось наступление также на Соледар. Российский телеграм-канал War Gonzo в пятницу пишет, что там якобы удалось прорвать оборону украинских сил и продвинуться к центру города; официального подтверждения этого нет ни со стороны Минобороны России, ни от украинской стороны.

США ранее обвиняли "ЧВК Вагнера" в эксплуатации природных ресурсов в Африке, в частности ЦАР, Мали и Судане, для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения. Известно, что наёмники ЧВК присутствуют в этих африканских странах.

В конце декабря США сообщали, что "группа Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи. Это отрицал как Пригожин, так власти КНДР.