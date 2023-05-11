США усиливают охрану южных границ от нелегальных мигрантов

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил о столкновениях с мигрантами на границе между Мексикой и США. Напряженность росла в последние дни в преддверии окончания действия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.



Майоркас предупредил об ужесточении последствий для тех, кто попытается незаконно пересечь границу США. "Наши границы не являются открытыми", – заявил министр в четверг на встрече с журналистами в Белом доме.

Как сообщает "Голос Америки", на этой неделе администрация Джо Байдена ввела в действие новое положение о предоставлении убежища. Отныне в убежище может отказано большинству мигрантов, незаконно пересекающих американо-мексиканскую границу.



По словам Майоркаса, семьи мигрантов, незаконно пересекшие американо-мексиканскую границу, как правило, будут депортированы в течение 30 дней.



На этой неделе число зарегистрированных лиц, незаконно пересекающих границу, превысило 10000 человек в день. Как сообщило агентство Reuters, на переполненных объектах Таможенной и пограничной службы содержалось до 28000 мигрантов.