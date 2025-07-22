Белый дом сообщил о решении Вашингтона выйти из ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Это было объяснено "абсолютным несоответствием" политики организации ценностям избирателей президента Дональда Трампа. Решение вступит в силу в декабре 2026 года.
"ЮНЕСКО поддерживает воук-культуру, разжигающую культурные и социальные противоречия, что абсолютно противоречит здравомысленной политике, за которую американцы проголосовали в ноябре", — цитирует агентство Reuters представительницу Белого дома Анну Келли. По её словам решение о выходе было принято президентом.
Госдепартамент США назвал причиной признание ЮНЕСКО Палестины государством-членом. В сообщении указывается, что это противоречит американской политике и "помогает анти-израильской риторике внутри организации".
ЮНЕСКО выразило сожаление случившимся и отвергло обвинение в антисемитизме. Офис организации расположен в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х выразил ей "неизменную поддержку".
- Это будет третий раз, когда США выходят из организации. В первый раз это произошло в 1984 году, когда Вашингтон дал понять, что считает ЮНЕСКО коррумпированной организацией с плохим менеджментом, выступающей в поддержку Советского Союза.
- По возвращении в 2003 году, США вновь вышли в первый срок Дональда Трампа, после чего вернулись при администрации Джо Байдена.