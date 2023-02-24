США включили в санкционный список 200 россиян и 11 российских банков

Соединённые Штаты в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину значительно расширили санкционный список против Москвы. В него добавлены 200 граждан России, иностранцы, способствовавшие обходу санкций, 11 российских банков и российское юридическое лицо Запорожской атомной электростанции.

В санкционном списке — бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов, телеведущая Ольга Скабеева, руководители компаний, управляющих инвестициями богатых клиентов. Также под ограничения попали девять министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, и вице-премьер Татьяна Голикова.

Среди банков, которые внесены в санкционный список: Московский кредитный банк, Банк "Урасиб", МТС Банк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Зенит", Ланта Банк, Металлинвестбанк, Банк "Приморье", СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Банк "Левобережный".

США с 10 марта введут пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых изделий из России.

"Сегодняшние действия, вместе с дополнительными мерами, принимаемые Госдепартаментом, Минторгом, управлением торгового представителя США, в координации с с союзниками и партнёрами по G7, служат дальнейшей изоляции России от международной экономики и препятствуют возможности России получать капитал, материалы, технологии и помощь, которые поддерживают её войну против Украины, унёсшей жизни тысяч людей и сделавшей беженцами миллионы", - говорится в заявлении американского Минфина.

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