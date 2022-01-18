США: внедрение стандарта 5G чревато рисками для гражданской авиации

Американские авиакомпании объявили, что готовящийся к внедрению стандарт связи 5G может нарушить работу навигационных систем. Особенно рискованным, как считают специалисты, может оказаться применение новых частот при неблагоприятной погоде, сообщают зарубежные СМИ.



Предостережение авиакомпаний было направлено руководству Федеральной авиационной администрации США.



К заявлению директоров American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines присоединились и другие авиационные компании. Все они настаивают на необходимости срочных мер для предотвращения сбоев при пассажирских и грузовых перевозках, при доставке медицинских средств, включая вакцины.

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