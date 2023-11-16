Соединённые Штаты внесли несколько российских или связанных с Россией компаний в санкционный список. Под блокирующие санкции также попали три танкера. Решение выложено на сайте министерства финансов страны.

Под санкции попали

Производитель электрооборудования из Чебоксар АБС "Электротехника", связаные с ним московские компании "Эссет автоматизация" и "Эссет энерго"; чебоксарские разработчик электрооборудования "Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения" и производитель электроприводов "Зэим автоматизация";

Северомакедонское юридическое лицо букмекера "Бетсити", компании "Доминион Никольский" и "Доминион Тверская-Ярославская", связанные с основателем Сербской народной партии Ненадом Поповичем;

Компании Galleon Navigation и Kazan Shipping из Дубая и их танкеры "НС Сентури" и "Казань"; либерийская компания Progress Shipping и её танкер "Лиговский проспект";

Боснийская компания "БН-Инжиниринг", которую называли связанной с поставками продукции запорожского завода "Мотор Сич" в Россию;

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