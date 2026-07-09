США вновь нанесли удары по Ирану. Тегеран атаковал Бахрейн и Кувейт

США вновь нанесли удары по Ирану, Тегеран ответил ударами по союзникам Вашингтона в Персидском заливе – Бахрейну и Кувейту.

В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что атаковали около 90 иранских военных объектов, включая системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и инфраструктуру военной логистики вдоль побережья Ирана.

В ответ на атаки США, как заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), иранские военные ударили по американским базам в Арифджане и Али-аль-Салеме в Кувейте, а также в Джуффайре и Шейх Исе в Бахрейне. В КСИР пригрозили атаками и на другие американские военные базы в Персидском заливе в случае, если американские атаки продолжатся.

Ранее 7 июля США нанесли удары по 80 целям в Иране в ответ на иранские атаки на торговые суда в Ормузском проливе. Иран после этого нанёс удары по 85 "ключевым американским военным объектам" в Кувейте и Бахрейне, заявили в КСИР.

Президент США Дональд Трамп следом заявил, что режим прекращения огня между двумя странами больше не действует. Дальнейшие переговоры с Ираном, по словам Трампа, будут пустой тратой времени.

Bloomberg сообщает, что 9 июля судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. Согласно данным по отслеживанию судов, ранее активное движение судов наблюдалось вдоль северной части пролива – по утвержденному Ираном маршруту. Сейчас из крупных судов там был замечен только контейнеровоз под иранским флагом и попавший под санкции США супертанкер, который выходил из Персидского залива.

Агентство не исключает, что некоторые суда могут пересекать пролив с выключенными транспондерами.

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