США воздержались в ООН при голосовании о резолюции по Украине

Генеральная ассамблея ООН 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Проект резолюции "Поддержка прочного мира в Украине" внесла Украину. Документ призывает к немедленному прекращению огня и подтверждает необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Также в нём говорится о полном обмене военнопленными и освобождении всех незаконно удерживаемых лиц.

Результаты голосования опубликовал в частности глава МИД Украины Андрей Сибига.

В поддержку документа голосовали представители 107 стран - больше половины, однако меньше, чем в предыдущие годы, когда Генассамблея принимала подобные резолюции. В поддержку документа голосовали почти все страны ЕС, Великобритания, Канада, Израиль, Турция, многие государства Латинской Америки, Азии и Африки. Против высказались представители 12 государств - России, Беларуси, Буркина-Фасо, Бурунди, Кубы, КНДР, Эритреи, Ирана, Мали, Нигера, Никарагуа и Судана. Воздержалось 51 государство, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Бразилия, Сербия, Венгрия, а также Соединённые Штаты. В прошлом году США, которые тогда как раз начали контакты с российской стороной относительно возможности мира в Украине, голосовали против подобной резолюции. На этот раз представитель США Тэмми Брюс объяснила, что воздержалась от голосования, поскольку "резолюция включает в себя формулировки, которые могут препятствовать проходящим переговорам" о мире.

Резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, носят рекомендательный характер.

Совет безопасности 24 февраля также собрался на заседание, посвящённое годовщине вторжения. Российский представитель Василий Небензя на нём повторил утверждения СВР о том, что Британия и Франция якобы собираются передать Украине ядерное оружие - они уже ранее были отвергнуты всеми тремя странами. Он также подверг критике генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за "проукраинскую" позицию - после того как тот заявил о необходимости уважать территориальную целостность Украины.

Заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца на заседании заявила, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. Она также обвинила Москву в том, что она использует переговоры как прикрытие для продолжения войны.