США временно увеличивают свой контингент в Афганистане до 6000

Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане до 6000 военнослужащих - для помощи в эвакуации граждан США и афганцев, которые сотрудничали с США. "Голос Америки" сообщил об этом со ссылкой на анонимного сотрудника администрации президента Джо Байдена. Эта новость появилась в связи с ухудшением условий безопасности в районе кабульского аэропорта.



Жители афганской столицы сообщали в воскресенье о перестрелках в районе кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая. Из этого аэропорта эвакуируется основная часть американцев и граждан Афганистана, которые сотрудничали с США.