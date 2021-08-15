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США временно увеличивают свой контингент в Афганистане до 6000

Талибы в президентском дворце в Кабуле, 15 августа 2021

Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане до 6000 военнослужащих - для помощи в эвакуации граждан США и афганцев, которые сотрудничали с США. "Голос Америки" сообщил об этом со ссылкой на анонимного сотрудника администрации президента Джо Байдена. Эта новость появилась в связи с ухудшением условий безопасности в районе кабульского аэропорта.


Жители афганской столицы сообщали в воскресенье о перестрелках в районе кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая. Из этого аэропорта эвакуируется основная часть американцев и граждан Афганистана, которые сотрудничали с США.

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