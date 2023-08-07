США всё больше помогают Украине расследовать военные злодеяния

Министерство юстиции США сотрудничает с Международным уголовным судом (МУС) и поддерживают украинских прокуроров, которые расследуют военные преступления. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в понедельник подтвердил, что его ведомство помогает правоохранительным органам Украины. Он выступил перед Американской ассоциацией юристов в Денвере, штат Колорадо. Об этом сообщил "Голос Америки".

"Мы работаем [...] над сбором доказательств и составлением дел, чтобы подготовиться к моменту, когда станет возможным привлечение виновных к ответственности", - сказал Гарланд.

Министерство юстиции оказывает Украине самую разнообразную помощь - от обучения по судебному преследованию за экологические преступления до содействия в разработке системы управления судебными делами для 90 тысяч подозреваемых в злодеяниях.

Противодействие Соединенных Штатов Международному суду было особенно активным при администрации Дональда Трампа. Он ввёл санкции против бывшего главного прокурора МУС и нескольких его помощников, за расследование военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане и Ирак. Речь шла и об израильских военнослужащих на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, они тоже подозревались в военных преступлениях.

Администрация Джо Байдена отменила эти санкции вскоре после его вступления в должность. Нынешнее решение Белого дома активно помогать суду в расследованиях по Украине знаменует собой еще один шаг к сотрудничеству с Международным уголовным судом, отмечает агентство Associated Press.