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США ввели новые санкции против иранского производителя дронов

Обломки иранского дрона-камикадзе, запущенного российской армией с "новогодними пожеланиями. Дрон был сбит в небе над Киевом 1 января 2023года

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц, зарегистрированных в Иране, Китае, России и Турции. Сеть подвергшихся санкциям лиц и компаний занималась финансовыми операциями в интересах иранских производителей беспилотных летательных аппаратов, а также разработчиков военной авиации.

Речь идет об иранской авиационной промышленной компании (HESA), которая производит и обслуживает беспилотные аппараты и военные самолеты.

Под санкции попали трое граждан Ирана, две китайские компании, управляющий директор и владелец китайской компании и двое граждан Турции.

США подвергли санкциям российские компании "Дельта-Аэро", "Аэросила" и "Стар". Они наказаны за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной помощи, а также предоставления технологической или иной поддержки иранской компании HESA.

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