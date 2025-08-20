США ввели новые санкции против судей МУС

Соединённые Штаты в среду внесли в санкционный список четырёх судей и прокуроров Международного уголовного суда в Гааге. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Госсекретарь Марко Рубио объяснил решение Вашингтона тем, что МУС "продолжает игнорировать национальный суверенитет" и предпринимает попытки расследований в отношении граждан США и Израиля, которые в США считают политически мотивированными. В заявлении Рубио действия МУС называются "угрозой национальной безопасности".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение США, назвав его "справедливым шагом против лживой кампании, направленной на дискредитацию Израиля и израильской армии".

Среди тех, против его введены санкции - судья Николя Гийю из Франции. Он председательствует по делу по расследованию предполагаемых преступлений против человечности, совершённых во время войны в Газе. По этому делу МУС ранее выдал ордер на арест Нетаньяху, что вызвало резкую критику со стороны Израиля и США.



Среди попавших под санкции также судья из Канады Кимберли Прост, участвовавшая в расследовании предполагаемых преступлений, совершённых в Афганистане в том числе военнослужащими США. Под санкции попали также два помощника прокуроров.

В МУС решение США назвали "посягательством на независимость беспристрастного судебного органа", а также оскорблением для стран, которые участвуют в работе суда. В организации подчеркнули, что продолжат работу.

В июне США уже ввели санкции против четырёх судей МУС на тех же основаниях. 13 февраля Минфин внёс в санкционный список прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана, по инициативе которого был выдан ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Это решение последовало за указом президента США Дональда Трампа о санкциях против МУС в ответ на его расследования, затрагивающие интересы Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

Ни США, ни Израиль не участвуют в работе МУС и не признают его юрисдикцию. Её, однако, признают около 120 стран мира, включая большинство стран ЕС.