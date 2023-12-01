США ввели новые санкции, связанные с потолком цен на российскую нефть

Соединённые Штаты объявили в пятницу о дополнительных санкциях, связанных с ограничением цены на российскую нефть из-за широкомасштабного вторжения армии России в Украину. Новые меры вводятся в отношении трёх компаний и трёх нефтяных танкеров.

Санкционный список пополнили две компании из Объединённых Арабских Эмиратов и одна из Либерии, а также принадлежащие им танкеры. Их обвиняют в перевозке российской нефти выше "ценового потолка".

"Вводя меры в отношении этих компаний и их судов, мы по-прежнему придерживаемся двойной цели ценового предела – ограничить нефтяные доходы России, одновременно содействуя стабильности на мировых энергетических рынках", – говорится в заявлении Минфина США.

Ранее США ввели аналогичные ограничения против пяти юридических лиц, зарегистрированных в ОАЭ, а также в Турции.