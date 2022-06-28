США ввели санкции против Банка Москвы и Тины Канделаки

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России. Они касаются десятков человек и компаний, в том числе Банка Москвы, Объединенной авиастроительной корпорации, "Ростеха", "КамАЗа", "Туполева" и других оборонных предприятий.

Кроме того, под ограничения попала популярная телеведущая Тина Канделаки, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и члены его семьи.

Всего в списке 45 компаний и 29 физических лиц.

США также вводят запрет на импорт золота из России. Об этом американский президент Джо Байден договорился со своими коллегами из стран "Группы семи" на встрече в Баварии. Ожидается, что вскоре такую же меру должны принять Великобритания, Япония и Канада.

Пойдут ли на такой шаг Европейские страны – Франция, Германия и Италия – пока неизвестно. На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС готов рассмотреть возможность эмбарго на импорт российского золота. Запрет коснется новых партий и не затронет уже приобретенный металл.

Байден отмечал, что золото важная статья российского экспорта, которая приносит России "десятки миллиардов долларов". Британские власти уточняли, что ценность золота для российской элиты за последние месяцы выросла в разы. Бизнесмены якобы начали покупать слитки, пытаясь сохранить свои капиталы в условиях западных санкций.