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США ввели санкции против Банка России, ФНБ и РФПИ

Соединённые Штаты ввели санкции против Банка России, российского Министерства финансов и Фонда национального благосостояния, а также Российского фонда прямых инвестиций, его управляющей компании и его главы Кирилла Дмитриева - в связи с российским вооружённым вторжением в Украину. Обновлённый санкционный список опубликован на сайте министерства финансов США.

Центробанк и ФНБ России из за санкций лишатся доступа к активам в США или номинированным в долларах. Из-под санкций выведены некоторые транзакции, связанные с поставками энергоносителей.

Ранее подобные меры против российского Центробанка ввели также страны Евросоюза. В долларах и евро, по оценкам, номинированы около половины валютных резервов Банка России (они составляли на 25 февраля около 500 млрд долларов). Курс рубля на торгах на Московской бирже в понедельник упал ниже 100 рублей за доллар.

В понедельник Путин провёл совещание с руководителями экономических ведомств и Центробанка. В своём вступительном слове он назвал Запад "империей лжи" - как и в обращении о начале военной операции против Украины. О принятых на совещании решениях пока не сообщается.

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