США ввели санкции против четырёх лидеров боснийских сербов

Соединённые Штаты ввели санкции против четверых высокопоставленных представителей боснийской Республики Сербской, обвинив их в попытках подрыва принципов мирного урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине.

В санкционный список включены представляющая боснийских сербов в президиуме Боснии и Герцеговине Желька Цвиянович, а также премьер-министр, министр юстиции и спикер парламента Республики Сербской. Все они, как заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, совершали действия, угрожающие стабильности и территориальной целостности Боснии и Герцеговины в нарушение заключённых в 1995 году Дейтонских соглашений, завершившим кровопролитную войну в бывшей югославской республике.

В частности, в июне парламент Республики Сербской проголосовал за то, чтобы не признавать решения конституционного суда Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская - одна из двух автономных частей Боснии, созданных в соответствии с Дейтонскими соглашениями. Ряд политических сил республики - во главе с её президентом Милорадом Додиком, против которого США ввели санкции ещё в 2017 году - открыто стремится к провозглашению её независимости с возможным впоследствии присоединением к Сербии. Это противоречило бы Дейтонским соглашениям и ставило бы под угрозу стабильность на Балканах.

Додик один из немногих европейских политических деятелей, посещавших Москву после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину и выступавших с пророссийских позиций.