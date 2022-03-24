США ввели санкции против депутатов Госдумы и её самой

Соединённые Штаты в четверг ввели новые санкции в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.
В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы России и сама Госдума как учреждение.
Также в списке, помимо прочих, глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Ранее о новых санкциях объявила Великобритания.
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