США ввели санкции против депутатов Госдумы и её самой

Соединённые Штаты в четверг ввели новые санкции в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.

В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы России и сама Госдума как учреждение.

Также в списке, помимо прочих, глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Ранее о новых санкциях объявила Великобритания.

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