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США ввели санкции против гражданина РФ и его компании из-за связей с КНДР

Запуск северокорейской ракеты

Министерство финансов США в четверг внесло в санкционный список, связанный с Северной Кореей, одну компанию и двух физических лиц. Речь идёт о московской компании "Интеллект", её генеральном директоре Сергее Козлове, а также гражданине КНДР Чон Чин Ёне.

Как говорится в сообщении ведомства, санкции введены в координации с Южной Кореей и Японией. Утверждается, что россиянин, его компания и гражданин КНДР "участвовали в получении доходов для противоправной разработки Северной Кореей оружия массового уничтожения и баллистических ракет". Решение принято в ответ на неудачную попытку КНДР запустить на орбиту разведывательный спутник 23 августа.

Как говорится в сообщении, живущий в Москве Чон Чин Ён вместе с Козловым занимался трудоустройством в России строительных рабочих из Северной Кореи, а также при посредничестве Козлова закупал товары, используемые в судостроении. Также, как утверждается, Чон Чин Ён связан с подставной компанией "Вторая академия естественных наук", ранее включённая в санкционный список США за участие в деятельности, связанной с распространением оружия массового поражения, а компания "Интеллект" имела с этой компанией совместный проект в области строительства в Москве. Другие подробности не приводятся. Компания "Интеллект" имеет уставный капитал 10 тысяч рублей, её выручка за 2022 год - чуть более 3 миллионов.


КНДР на прошлой неделе совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. Аппарат не вышел на орбиту. Это уже второй подобный неудачный запуск - запущенная 31 мая ракета со спутником упала в Жёлтое море.

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