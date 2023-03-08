США ввели санкции против иранских нарушителей прав женщин

Соединённые Штаты ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Ирана, причастных, по мнению Вашингтона, к серьёзным нарушениям прав женщин. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США подчёркивается, что решение приурочено к Международному женскому дню 8 марта, и оно принято в координации с союзниками Вашингтона.
"Тюрьмы Ирана печально известны жестоким обращением с заключёнными и их смертями. Женщины-заключённые в особенности страдают от сексуального насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения", - говорится в заявлении.
В санкционный список, помимо прочего, попали высокопоставленные представители пенитенциарной системы Ирана - Али Чахармахал, глава тюремного ведомства провинции Альборз, и Дариуш Бахши, начальник центральной тюрьмы Орумие в провинции Западный Азербайджан.
Санкции введены также против Махди Амири - заместителя генпрокурора Ирана, ответственного за интернет-цензуру - и главнокомандующего иранской армией Сайеда Абдолрахима Мусави. Утверждается, что армейские подразделения участвовали в подавлении протестов в Иране, которые начались в сентябре прошлого года после гибели правозащитницы Махсы Амини. Войска под командованием Мусави, как утверждается, открывали огонь из пулемётов по участникам акций протеста.
Тем же решением из санкционного списка США исключены четыре дочерние компании российского "Сбера" в Казахстане. По каким причинам это сделано, ведомство не уточняет.
- 22-летняя Махса Амини в сентябре прошлого года была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение сотрудниками силовых структур.
- Вскоре в Иране начались уличные протесты. Люди выступали с лозунгами против полицейского насилия, против борьбы иранских властей с инакомыслием, за демократизацию страны и за свержение аятоллы Али Хаменеи .
- Протесты жестоко подавлялись. По данным правозащитников, за время массовых акций более 600 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Несколько человек были казнены.
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