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США ввели санкции против Рамзана Кадырова из-за войны в Украине

Рамзан Кадыров

США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за войны в Украине. В санкционный список также включены три дочери Кадырова и три женщины, названные его женами. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Всего в санкционный список были внесены 22 физических и два юридических лица. Среди них: помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор карт "Мир") Владимир Комлев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.

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