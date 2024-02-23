США ввели санкции против РФ во вторую годовщину вторжения в Украину

Власти США 23 февраля в годовщину начала вторжения РФ в Украину объявили о новых крупных санкциях в отношении Москвы. Министерство финансов США, Госдепартамент и Министерство торговли США расширили свои санкционные списки по России. Кроме того, американские власти объявили о повышении пошлин на ввоз в США из РФ некоторых металлов, минералов и изделий химической промышленности на общую сумму $2,8 млрд.

По линии американского внешнеполитического ведомства рестрикции были введены в отношении десятков российских должностных лиц. Среди них замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, помощник председателя "Единой России" и бывший первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентин Казаков, а также вице-премьера РФ Татьяна Голикова, её супруг Виктор Христенко и ряд связанных с ним компаний.

Как обращает внимание РБК, Под санкции подпали руководители 48 российских регионов, в том числе врио главы ЛНР Леонид Пасечник, министры спорта Олег Матыцин, культуры Ольга Любимова, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, энергетики Николай Шульгинов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, науки и высшего образования Валерий Фальков, труда и социальной защиты Антон Котяков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Госдеп внес в санкционный список полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), командира разведывательного батальона "Спарта" Артема Жогу и руководителя МЧС ДНР Алексея Кострубицкого. В перечне также фигурирует журналистка телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева.

Кроме того, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 1 219 представителей российских ВС. Полного списка тех, кому запрещается въезд в США, ведомство не предоставило, однако уточнило, что в их числе Артем Игоревич Городилов, Алексей Сергеевич Булгаков и Александр Александрович Васильев и члены их семей.

США ввели ограничительные меры против ряда компаний и организаций, а также связанных с ними лиц. В частности, санкции затронули эксплуатирующую организацию Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее генерального директора Олега Романенко, дочерние структуры Росатома АО "Энергоспецмонтаж" и ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", а также АО "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований". Госдеп также ввел ограничительные меры в отношении супруги заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения военной операции Сергея Суровикина Анны Суровикиной и ряда связанных с ней компаний, включая АО "Аргус-Холдинг".

Под рестрикции подпали несколько структур, связанных с российским ВПК. Среди них: ВНИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина, ВНИИ экспериментальной физики, ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова и Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ. В санкционном списке оказались ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз", АО "Восточная верфь", Воткинский завод, АО "Эникс", ПАО "Завод Тула", ЗАО "Специальное конструкторское бюро", главный вычислительный центр ВС РФ.

Санкции также затронули ряд организаций и физических лиц, работающих в энергетической и технологической отраслях, в том числе Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт, ООО "Титан-Авангард", ООО "Спецавиа", ОАО "Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал", ООО "Астраком", ЗАО "РСК Технологии", ООО "Антэлс". Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении АО "Ленморниипроект", ООО "Таймырнефтегаз-Порт", ООО "Пола Райз" и ряд принадлежащих ей судов.

В список также внесены структуры и лица, связанные, как считают в Вашингтоне, с "производством оборудования и разработкой ПО для российской системы оперативно-розыскных мероприятий" (СОРМ), в том числе ООО "Цитадель".