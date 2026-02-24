США ввели санкции против российских хакеров

Соединённые Штаты 24 февраля внесли в санкционный список четырёх физических лиц, в том числе граждан России, и три компании. В заявлении министерства финансов США говорится, что санкции связаны с их деятельностью в киберпространстве, которая вредила интересам национальной безопасности США.

Утверждается, что эти лица покупают, продают и торгуют нераскрытыми уязвимостями программного обеспечения (так называемыми эксплойтами нулевого дня), которые могут использоваться для взлома, кражи данных, создания программ-вымогателей.

В санкционный список в частности включён Сергей Зеленюк, руководитель компании "Матрикс" (она же Operation Zero / OpZero), базирущейся в Петербурге. Компания специализируется на скупке киберуязвимостей и перепродаже их государственным компаниям и организациям. Издание The Insider в частности писало, что компания объявляла награду за уязвимости в мессенджере Telegram. За всю цепочку действий, позволяющих атакующему взломать Telegram-аккаунт, компания готова была заплатить до $4 млн. В США Зеленюка обвиняют в приобретении и перепродаже как минимум восьми проприетарных киберинструментов правительства США (как утверждается, украденных у американской компании), которые затем продавались неавторизованным пользователям.

В список также внесены россияне Олег Кучеров и Марина Васанович, сотрудничавшие с Зеленюком, и гражданин Узбекистана Азизджон Мамашаев, основатель компании Advance Security Solutions - брокера эксплойтов в Объединённых Арабских эмиратах. Эта компания, как и ООО "Матрица" и ещё одна компания из ОАЭ Special Technology Services, также внесена в санкционный список.

О санкциях было объявлено в четвёртую годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля, однако не сообщается, связаны ли они с годовщиной. Ранее о расширении санкционных списков объявили Великобритания и Канада.