США ввели санкции против Сбербанка, Медведева и дочерей Путина

Соединённые Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка - в связи с российской агрессией в Украине.

По сообщению высокопоставленного представителя Белого дома, санкции также вводятся против дочерей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД Сергея Лаврова, а также главы правительства Михаила Мишустина и заместителя Путина по Совету безопасности Дмитрия Медведева.

Также США запретят любые новые американские инвестиции в России.

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