США ввели санкции против судов, перевозящих иранскую нефть

Министерство финансов США ввело санкции в отношении восьми танкеров "теневого флота" Ирана, а также компаний, которым они принадлежат.

В список попали компании, зарегистрированные в Китае и на Маршалловых островах. Танкеры ходят под флагами Мозамбика, Барбадоса, Вануату и Маршалловых островов. Утверждается, что они перевезли миллионы баррелей иранской нефти в Китай и сотни тысяч баррелей нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты.

Также ограничения введены в отношении двух компаний, которые, по данным Минфина США, играют ключевую роль в получении денег с судов за проход через Ормузский пролив. Утверждается, что эти компании продают судам страховые полисы для транзита.

"Страхование покрывает риски, большинство из которых создаются самим Ираном, такие как захват судов, и направлено на получение дохода для финансирования террора и коррупции режима", – заявляет Минфин США.

Как говорится в сообщении ведомства, через Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority Иран "создал незаконные схемы для вымогательства денег у судов, пытающихся совершать обычные коммерческие рейсы через Ормузский пролив".