США ввели санкции против сухопутных войск России

США ввели санкции против ряда структур Минобороны России, а также двух российских компаний и пяти россиян. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Под санкции подпали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, 1061-й центр материально-технического обеспечения, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России и Сухопутные войска России. Санкции распространяются на их любых правопреемников, подразделения или дочерние предприятия.

Кроме того, в санкционный список включены две российские компании – International Invest Company и Gedion Alpha Company, а также граждане России – Александр Приходько, Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Сергей Цибарев.