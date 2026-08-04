США ввели санкции против сухопутных войск России

США ввели санкции против ряда структур Минобороны России, а также двух российских компаний и пяти россиян. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Под санкции подпали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, 1061-й центр материально-технического обеспечения, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России и Сухопутные войска России. Санкции распространяются на их любых правопреемников, подразделения или дочерние предприятия.
Кроме того, в санкционный список включены две российские компании – International Invest Company и Gedion Alpha Company, а также граждане России – Александр Приходько, Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Сергей Цибарев.
- В конце июля Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о расширении санкций в отношении России и Ирана. Он, в частности, уполномочивает президента Дональда Трампа вводить пошлины в размере до 200% для крупнейших в мире покупателей российской нефти и природного газа, а также расширяет санкции в отношении российских финансовых учреждений, политической элиты, крупных бизнесменов и российского "теневого флота". Документ не принят окончательно, его должны утвердить члены Сената и Палаты представителей.