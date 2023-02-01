США ввели санкции против связанных с РФ торговцев оружием

Соединённые Штаты ввели во вторник санкции против 22 физических и юридических лиц, граждан и резидентов разных стран, связанных, как утверждается, с сетью по обходу ранее наложенных на Россию санкций. Среди тех, на кто попал в санкционный список - несколько граждан России, как правило, имеющих гражданства также других государств.

Как говорится в сообщении Министерства финансов США, все эти люди и организации содействовали предприятиям российского военно-промышленного комплекса в обходе санкций, введённых в связи с вторжением в Украину.

Сообщается, что новые санкции стали результатом работы недавно созданной Минфином США команды по отслеживанию активов ранее попавших под санкции россиян по всему миру.

Главной фигурой из нового санкционного списка Минфин США считает кипрско-российского бизнесмена Игоря Зименкова и его сына Джонатана. Утверждается, что так называемая "сеть Зименкова" участвовала в укреплении военных возможностей России, поставляя российским компаниям высокотехнологичное оборудование уже после 24 февраля прошлого года. Также участники этой сети, как утверждается, поддерживали отношения с "Рособоронэкспортом" и "Ростехом", ранее включёнными в сануционные списки. Игорь Зименков, как утверждается, также способствовал продажам белорусской военной техники в страны Латинской Америки, также в нарушение санкций США.

Санкции введены также против, как утверждается, подконтрольной Зименкову сингапурской компании и её директора, которые выступили посредниками при продаже "Ростехом" вертолётов в Латинскую Америку. Санкции введены также против гражданина Латвии Марка Блатса и его латвийской компании "Электрооптика" - они, как утверждается, поставляли России инфракрасное и электрооптическое оборудование после начала войны в Украине. Под санкции попал также Александр Вольфович, которого Минфин США называет живущим на Кипре торговцем оружием, связанным с сетью Зименкова, и шесть связанных с ним компаний на Кипре, в Болгарии и Израиле. Санкции введены и против двух сыновей Вольфовича, а также против трёх бизнесменов с гражданствами Узбекистана и Израиля, также, как утверждается, сотрудничавших с Зименковым.

Имя Зименкова фигурировало в так называемом "Панамском архиве" как предполагаемого учредителя одной из компаний на Сейшельских островах. Каких-либо публикаций о его возможной роли в обходе санкций на данный момент обнаружить не удалось.

Всего с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в санкционные списки США были включены более 1000 российских физических и юридических лиц.