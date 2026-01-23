Соединенные Штаты ввели санкции против девяти танкеров "теневого флота" Ирана и восьми связанных с ними компаний. В Минфине США заявили, что ограничения введены на фоне жестоких репрессий в отношении протестующих в Иране.

Танкеры, которые попали в список, ходят под флагами Палау, Коморских островов и Панамы. Ограничения также введены против компаний, которые владеют или управляют этими судами, – они зарегистрированы в Индии, Либерии, Омане, ОАЭ, а также на Маршалловых островах и Сейшелах.

Утверждается, что эти суда и компании причастны к перевозке иранской нефти и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов. В заявлении Минфина США говорится, что эти доходы, которые по праву принадлежат иранскому народу, направляются властями "на финансирование региональных террористических группировок, программ вооружений и служб безопасности".

"Сегодняшние санкции направлены против важнейшего компонента того, как Иран получает средства, используемые для подавления собственного народа. Как уже говорилось ранее, Минфин продолжит отслеживать десятки миллионов долларов, которые режим украл и отчаянно пытается перевести в банки за пределами Ирана", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Протесты в Иране начались в конце декабря и достигли пика в первой половине января. Изначально участники протестов выступали с требованиями, связанными с экономическим кризисом, а позднее начали звучать лозунги против властей.

В стране уже две недели отключен Интернет, и нет точных данных ни о числе протестующих, ни о количестве жертв – по многочисленным оценкам, оно исчисляется тысячами. По подсчетам правозащитной организации HRANA со штаб-квартирой в США, подтверждена гибель более 4900 человек в связи с протестами.

15 января США ввели санкции в отношении пяти иранских чиновников, обвинив их в причастности к подавлению протестов. В список включили секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Ограничения также были введены в отношении четырех глав региональных подразделений полиции и командующих силами Корпуса стражей исламской революции в провинциях Лорестан и Фарс.

