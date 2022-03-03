США ввели санкции против Усманова, Ротенбергов, Чемезова, Пескова

Соединённые Штаты в связи с российским вторжением в Украинурасширили санкционный список, включив в него 19 российских бизнесменов и чиновников, а также 47 членов их семей. Также в санкционный список включены ряд связанных с ними компаний.

Санкции - заморозка активов и запрет на въезд в США - в частности, наложены на главу "Ростеха" Сергея Чемезова, близких к президенту России Владимиру Путину предпринимателей Аркадия и Бориса Ротенбергов, миллиардера Алишера Усманова, главу ВЭБ Игоря Шувалова, руководителя "Транснефти" Николая Токарева, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, бизнесмена Евгения Пригожина.

В санкционном списке также суперъяхта Усманова, по данным Forbes, арестованная германскими властями, и его авиалайнер.

Кроме того ограничений США коснутся авиастроительных предприятий России, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".