США ввели в действие новые санкции против смежников Пригожина

Ранее против Пригожина уже были введены санкции США, ЕС, Канады и Великобритании.

"Санкции министерства финансов затруднят работу ключевых участников финансирования ЧВК "Вагнер", – заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

По его словам, ЧВК "Вагнер" частично финансирует свои незаконные операции за счет эксплуатации природных ресурсов Центральноафриканской республики и Мали. США продолжат отслеживать потоки доходов группы "Вагнер" и таким образом, будут препятствовать её экспансии и актам насилия в Африке, Украине и где бы то ни было.

ЧВК "Вагнер" совершает злодеяния и преступления, угрожающие безопасности, эффективному управлению, демократии, процветанию и соблюдению прав человека, эксплуатируя при этом местные природные ресурсы, отмечается в сообщении Министерства финансов США.

Компании, подвергнутые новым санкциям находятся в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и России. Они участвовали в незаконных сделках с золотом для финансирования ЧВК "Вагнер".

Речь идет о Midas Ressources SARLU (Midas) – горнодобывающей компания в ЦАР, связанной с Евгением Пригожиным. Она владеет концессиями на добычу полезных ископаемых и лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых, драгоценных и полудрагоценных металлов и драгоценных камней. Будучи зарегистрированной в ЦАР, компания Midas связана с частными лицами, занятыми в горно-добывающей отрасли на Мадагаскаре.

Diamville SAU (Diamville) – компания по закупке золота и бриллиантов, базирующаяся в ЦАР и контролируемая Пригожиным, одна из нескольких организаций, тесно связанных с горнодобывающим сектором ЦАР.

Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) – базируется в Дубае, занимается дистрибуцией промышленных товаров. Она также оказывала финансовую поддержку Пригожину через компанию Diamville.

Андрей Николаевич Иванов, гражданин России, исполнительное лицо в представительстве ЧВК "Вагнер" в Мали. Весной 2023 года Иванов тесно сотрудничал с организацией Africa Politology и высокопоставленными лицами в малийском правительстве, участвуя в работе над оружейными сделками, в организации горно-добывающих предприятий и другой деятельности ЧВК "Вагнер" в Мали. Иванов подвергнут санкциям за действия в интересах, по поручению или от лица Пригожина.

Организация Africa Politology развивает стратегии и механизмы вытеснения из некоторых африканских стран правозащитных групп и увеличения российского влияния. Так, в Центральноафриканской республике и Мали представители этой организации участвовали в дискредитации деятельности ООН и подавали судебные иски против журналистов и СМИ, разоблачающих последствия деятельности ЧВК "Вагнер".