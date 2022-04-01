Министерство торговли США в связи с российским вторжением в Украину вводит экспортные ограничения против 120 организаций из России и Беларуси. Документ появился на сайте Федерального регистра США, его публикация запланирована на 7 апреля.

В список попали организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди них: Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, Мосэлектронпроект, судостроительный завод "Звезда", Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского и другие. Кроме того, в список включено подразделение КГБ Беларуси "Альфа", Управление внутренних дел Гомельского облисполкома и Внутренние войска МВД Республики Беларусь.

Согласно документу, эти структуры "действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов". Ранее американские власти анонсировали, что попавшие в санкционный список организации не смогут получать передовые американские технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.