Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США вводят экспортные санкции против 120 организаций из России и Беларуси

Российская атомная подводная лодка на заводе "Звезда"

Министерство торговли США в связи с российским вторжением в Украину вводит экспортные ограничения против 120 организаций из России и Беларуси. Документ появился на сайте Федерального регистра США, его публикация запланирована на 7 апреля.

В список попали организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди них: Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, Мосэлектронпроект, судостроительный завод "Звезда", Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского и другие. Кроме того, в список включено подразделение КГБ Беларуси "Альфа", Управление внутренних дел Гомельского облисполкома и Внутренние войска МВД Республики Беларусь.

Согласно документу, эти структуры "действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов". Ранее американские власти анонсировали, что попавшие в санкционный список организации не смогут получать передовые американские технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Главные ошибки Шойгу и его команды
Embed
Главные ошибки Шойгу и его команды

No media source currently available

0:00 0:34:51 0:00

Главные ошибки Шойгу и его команды

Война в Украине. События дня


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG