США выделили новый пакет помощи Украине на 600 млн долларов

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов.

Официальная информация об этом опубликована на сайте Пентагона. Этот пакет, предоставленный через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить непосредственные потребности Украины на поле боя и долгосрочные потребности в сфере безопасности", – отмечают в министерстве обороны США.

В течение последних нескольких дней США несколько раз объявляли о предоставлении Украине разного рода помощи. В частности, 6 сентября в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен и объявил, что Вашингтон выделяют на помощь Украине 1 миллиард долларов.

В тот же день Министерство обороны США заявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму $175 млн. В него впервые вошли 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для танков "Абрамс".