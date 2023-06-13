США выделили Украине новый пакет военной помощи на 325 млн долларов

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. Это 40-й пакет помощи Украине от США.

В новый пакет входят:

Дополнительные боеприпасы для передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

Боеприпасы 155-мм и 105-мм;

15 боевых машин Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

Противотанковые системы Javelin;

Противотанковые ракеты TOW;

Противотанковые комплексы АТ-4;

Более 22 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Средства обеспечения тактической защищенной связи;

Запасные части и другое полевое оборудование.

С начала российского вторжения общий объем американской помощи Украине составил около 40 миллиардов долларов, отмечает Reuters.

"Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может покончить с этим в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения на украинские города и людей. Пока Россия не сделает этого, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.