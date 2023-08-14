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США выделили Украине пакет военной помощи на 200 млн долларов

HIMARS

Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. В новый пакет помощи Киеву вошли боеприпасы для ПВО и артиллерии, противотанковые вооружения и оборудование для разминирования.

Ранее стало известно, что деньги на новую помощь нашлись в результате выявленной бухгалтерской ошибки Пентагона в мае, при окончательном подсчете стоимости вооружений, уже поставленных Украине. Она была случайно завышена, в результате чего американское правительство получило дополнительно крупную сумму в 6,2 миллиарда долларов. Нынешние 200 миллионов – часть этой суммы.

Сейчас на сайте Министерства обороны США приводится конкретный список вооружений и боеприпасов, которые вошли в новый пакет помощи. В частности, это:

  • Дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и для ЗРК Patriot
  • 155-мм и 105-мм снаряды для артиллерии и 120-мм танковые выстрелы
  • Противотанковые ракеты TOW, Javelin и другие
  • 37 военных автомобилей для буксировки и перевозки техники
  • Более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты

В предыдущий пакет военной помощи США на 400 миллионов долларов, о котором было объявлено в конце июля, вошли боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS. Общая сумма помощи США Украине с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года приближается к 44 миллиардам долларов.

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