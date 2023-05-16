США выплатят $10 млн за помощь в поимке гражданина РФ Матвеева

Госдепартамент США объявил в начале этой недели вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту и/или осуждению гражданина России Михаила Павловича Матвеева. В США его обвиняют в причастности к транснациональной организованной преступности. Об этом сообщил "Голос Америки".

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"Последствия кибератак в целях вымогательства выкупа значительны, жертвы таких атак страдают от потери и раскрытия конфиденциальной информации и нарушения работы важнейших служб, – отмечается в заявлении представителя Госдепартамента. – Россия является безопасным убежищем для киберпреступников. В России они могут свободно проводить злонамеренные кибер-операции против США, наших партнеров и союзников".



В заявлении американского внешнеполитического ведомства называется причина, по которой США разыскивают Матвеева. Прежде всего, речь идет о его роли в кибератаках в целях вымогательства выкупа, направленных против американских правоохранительных органов, предприятий и критической инфраструктуры по всему миру.



В связи с указанными мерами Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения против Матвеева в округе Колумбия и в Нью-Джерси. Минфин ввел против Матвеева финансовые санкции.