США выставили на аукцион конфискованную суперъяхту Керимова

США выставили на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера Сулеймана Керимова. Судно "Амадея" будет продано в сентябре на закрытых торгах с первоначальной ставкой 10 миллионов долларов. Условия опубликованы на сайте торгов.

106-метровая "Амадея" стоимостью 325 миллионов долларов была арестована в апреле 2022 года на Фиджи по запросу США. Вашингтон назвал владельцем Керимова, против него были введены санкции из-за российского вторжения в Украину. Россиянин отрицал свою связь с яхтой.

По документам владельцем яхты числился бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, который не находится под санкциями. Власти США посчитали его подставной фигурой, это решение было подтверждено судом.

Лодка пришвартована в порту Сан-Диего. Её содержание ежемесячно обходится правительству в 740 тысяч долларов, в связи с этим государство просило разрешить её немедленную продажу. В марте суд постановил Службе маршалов избавиться от "Амадеи". Аукцион был разрешён 1 июля.

Заявки на аукцион принимаются до 5 сентября. Вскрытие конвертов состоится 10 числа. Покупатель получит лодку в состоянии "как есть и где есть" и признаёт, что она может содержать скрытые дефекты и не имеет гарантии.

Служба маршалов сообщила также, что имеет право отменить проведение аукциона "в любой момент" без предварительного уведомления. "Амадея" станет первым крупным активом российского олигарха, проданным с торгов после конфискации из-за полномасштабной войны в Украине.