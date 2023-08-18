США, Япония и Южная Корея осудили линию Пекина в Южно-Китайском море

Формулировки, примененные в коммюнике в отношении Китая, оказались сильнее, чем ожидалось, отмечают "Голос Америки" и агентство Reuters. Это может спровоцировать реакцию со стороны Пекина, важнейшего торгового партнера как для Кореи, так и для Японии.



"Что касается опасного и агрессивного поведения в поддержку незаконных морских претензий, свидетелями которых мы недавно стали со стороны Китайской Народной Республики в Южно-Китайском море, мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона", — говорится в заявлении.



Обязательства, взятые на первом саммите, проведенном Байденом в Кэмп-Дэвиде с иностранными лидерами, являются значительной вехой для Сеула и Токио, отношения которых исторически являлись непростыми.



"Наши страны будут сильнее, и мир будет безопаснее, если мы будем вместе», – сказал Байден, поблагодарив коллег за их "политическое мужество".



Юн сказал: "Наши три страны должны быть… едины, чтобы наша свобода не подвергалась угрозе или ущербу".



По словам Кисиды, встреча показала, что три страны "творят… новую историю, начиная с сегодняшнего дня".



Токио и Сеул при поддержке Вашингтона преодолевают разногласия, связанные с оккупацией Японией Корейского полуострова с 1910 по 1945 годы. Эти споры являются одной из причин, по которым Кисида и Юн не стали обсуждать подписание пакта о взаимной обороне, в то время как США подписали отдельные подобные соглашения с обеими странами. Япония и Южная Корея не являются официальными союзниками, уточнили представители Белого дома, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности.



Пекин уже предупредил, что укрепление связей США с Южной Кореей и Японией могут "усилить напряженность и конфронтацию в регионе".

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