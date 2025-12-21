США задержали у берегов Венесуэлы танкер, не находящийся под санкциями

США задержали в международных водах у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Это подтвердила в соцсети X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"В ходе операции, проведённой рано утром 20 декабря, Береговая охрана США при поддержке Министерства обороны задержала нефтяной танкер, который до этого находился в порту Венесуэлы. Соединённые Штаты будут продолжать преследовать незаконное перемещение находящейся под санкциями нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим", – написала Ноэм.

Речь идет супертанкере Centuries, который загружен почти двумя миллионами баррелей венесуэльской нефти. Судно шло под панамским флагом и перевозило нефть для китайской компании. При этом танкер не находится под американскими санкциями. Представительница Белого дома Анна Келли заявила, что танкер перевозил находящуюся под санкциями нефть.

Власи Венесуэлы назвали действия США "серьезным актом международного пиратства".

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что отдал приказ о "полной блокаде" всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из неё - на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом. США называют авторитарного президента Венесуэлы Николаса Мадуро нелегитимным и считают его главой картеля.

10 декабря американская береговая охрана при поддержке морских пехотинцев задержала у побережья Венесуэлы танкер The Skipper, принадлежащий нигерийской фирме. Этот танкер попал под санкции США за участие в незаконных операциях по транспортировке нефти, выручка от продажи которой, по данным американского Минфина, использовалась для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции и поддерживаемой Ираном радикальной ливанской группировки "Хезболла", признаннной террористической в США.

Ранее США стянули в Карибское море значительные силы и восстановили заброшенную военную базу. Американские военные наносили удары по венесуэльским судам, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики. В конце ноября Трамп объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой следует считать полностью закрытым (официально об этом объявлено не было, рейсы продолжаются).

Президент США неоднократно обвинял Мадуро в руководстве наркокартелем и высказывался о необходимости смены власти в стране. Мадуро и его подчинённые отвергают причастность к контрабанде наркотиков и обвиняют Вашингтон в поиске предлогов для смены режима в Венесуэле, в том числе и вооружённым путём, отмечает "Настоящее Время".