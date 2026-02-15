США задержали в Индийском океане еще один танкер – Veronica III

Соединенные Штаты перехватили в Индийском океане судно Veronica III, которое было включено в американский санкционный список за перевозку иранской нефти, сообщает Военное министерство страны.

В ведомстве рассказали, что американские военные отслеживали судно от Карибского моря до Индийского океана. "Судно пыталось обойти карантин, введенный президентом Трампом", – говорится в сообщении.

Согласно данным MarineTraffic, нефтяной танкер Veronica III ходит под флагом Панамы.

На прошлой неделе американские военные высадились на борт судна Aquila II в Индийском океане, которое также отслеживали от Карибского моря. Танкер подозревают в попытке перевести венесуэльскую нефть в Китай в обход санкций. В то же время, в санкционный список США оно было включено как часть российского "теневого флота".