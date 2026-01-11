Ссылки для упрощенного доступа

США заморозили средства от продажи венесуэльской нефти

Нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито в Пуэрто-Кабельо, Венесуэла
Нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито в Пуэрто-Кабельо, Венесуэла
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует судебный арест, изъятие или взыскание доходов от продажи венесуэльской нефти, хранящихся на счетах Минфина США. Документ запрещает любые операции с этими средствами без специального разрешения.

Согласно пояснениям Белого дома, эти доходы остаются собственностью Венесуэлы и находятся под управлением властей США, а их защита необходима для предотвращения изъятий по искам, например, со стороны кредиторов и частных лиц.

Как заявил Вашингтон, указ подписан "во имя блага американского и венесуэльского народов" и направлен на защиту национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов, а также на поддержку усилий по обеспечению стабильности в Венесуэле.

Указ подписан после серии мер, направленных на усиление контроля США над нефтяными ресурсами Венесуэлы в на фоне недавних событий с захватом лидера страны Николаса Мадуро и планов по возобновлению добычи и экспорта нефти под американским контролем.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что уже на следующей неделе Соединённые Штаты могут отменить дополнительные санкции в отношении Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти и поддержать экономическое восстановление страны. Бессент также обсудит с Международным валютным фондом и Всемирным банком вопросы по их участию в восстановлении венесуэльской экономики.

Трамп также написал в своей соцсети Truth Social, что Куба больше не будет получать деньги и нефть от Венесуэлы. По словам президента США, Куба жила за счет средств и нефти, поступавших из Венесуэлы.

"Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но больше не будет! Большинство из этих кубинцев погибли в результате атаки США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали её в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть Соединённые Штаты Америки, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая будет её защищать, и мы будем её защищать. Больше никакой нефти и денег Кубе не будет — ноль!" – отметил Трамп.

Американский президент "настоятельно порекомендовал" Гаване заключить соглашение с США, "пока не поздно".

Трамп также написал, что для него является отличной идея сделать госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.

