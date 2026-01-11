США заморозили средства от продажи венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует судебный арест, изъятие или взыскание доходов от продажи венесуэльской нефти, хранящихся на счетах Минфина США. Документ запрещает любые операции с этими средствами без специального разрешения.

Согласно пояснениям Белого дома, эти доходы остаются собственностью Венесуэлы и находятся под управлением властей США, а их защита необходима для предотвращения изъятий по искам, например, со стороны кредиторов и частных лиц.

Как заявил Вашингтон, указ подписан "во имя блага американского и венесуэльского народов" и направлен на защиту национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов, а также на поддержку усилий по обеспечению стабильности в Венесуэле.

Указ подписан после серии мер, направленных на усиление контроля США над нефтяными ресурсами Венесуэлы в на фоне недавних событий с захватом лидера страны Николаса Мадуро и планов по возобновлению добычи и экспорта нефти под американским контролем.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что уже на следующей неделе Соединённые Штаты могут отменить дополнительные санкции в отношении Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти и поддержать экономическое восстановление страны. Бессент также обсудит с Международным валютным фондом и Всемирным банком вопросы по их участию в восстановлении венесуэльской экономики.

Трамп также написал в своей соцсети Truth Social, что Куба больше не будет получать деньги и нефть от Венесуэлы. По словам президента США, Куба жила за счет средств и нефти, поступавших из Венесуэлы.

"Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но больше не будет! Большинство из этих кубинцев погибли в результате атаки США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали её в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть Соединённые Штаты Америки, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая будет её защищать, и мы будем её защищать. Больше никакой нефти и денег Кубе не будет — ноль!" – отметил Трамп.

Американский президент "настоятельно порекомендовал" Гаване заключить соглашение с США, "пока не поздно".

Трамп также написал, что для него является отличной идея сделать госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.